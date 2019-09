VIDEO: Andrea Valdiri confirmó y dio detalles del fin de su relación con David Sierra

Por medio de su cuenta de Instagram, la barranquillera Andrea Valdiri dio a conocer que está soltera, le puso punto final a su relación con David Sierra.

Con un video la barranquillera despejó la mayoría de las inquietudes que tenían sus seguidores al respecto. Aclaró que la relación no terminó por temas de infidelidades y por el contrario ahora tienen una gran amistad.

“Si ando soltera y no es de ahora, es de hace ratico, lo que pasa es que uno no anda hablando de su vida privada porque yo pienso que eso no le interesa a nadie”, detalló por medio de sus historias en Instagram.