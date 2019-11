VIDEO: Ana Gabriel reveló el secreto más íntimo que tenía oculto

La cantante mexicana Ana Gabriel por fin se destapó y habló ante las cámaras luego de la polémica boda de su hija, Diana Alejandra, y aclaró si la nueva ‘señora’ es su hija adoptiva o no.

“No invité a los medios de comunicación, porque quiero que vivan su vida así como la he vivido yo; como artista, pero también la he vivido como ser humano y he dejado a toda mi familia fuera del artista para que pudiesen hacer su vida”, empezó diciendo Ana en el programa ‘Ventaneando’.

Para hablar del tema sobre la adopción de su hija la artista dijo que: “somos muy felices todos. Los padres, mi hija, mi nuevo hijo (el esposo de Diana Alejandra), la madre biológica, el padre biológico y toda la familia”.

Luego de que publicarán varias cosas en redes sociales sobre la boda de la hija de Ana una internauta expresó que: “ella tiene mamá y papá, cuando estaba embarazada la mamá de Diana, se separó del señor Sergio Cazares, papá de Diana. En ese momento inició su relación con Ana Gabriel”.

Asimismo, dio detalles de quien sería la madre y qué lugar ocupa en la vida de la artista mexicana: “después, todos dijeron que la había adoptado, pero no es así, ella es hija de Verónica Paredes, que es la pareja de Ana Gabriel”.

La usuaria de las redes sociales finalizó diciendo que: “en aquellos tiempos fue un escándalo todo esto, pero Diana nunca fue adoptada. Es su hija porque siempre ha estado con ella desde niña, pero tiene papá y mamá”.