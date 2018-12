VIDEO: Amparo Grisales rompe el silencio y habla de su relación con Melina Ramírez

Mucho de qué hablar ha dado un rumor en el que se afirma que, supuestamente Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, no soporta a la presentadora del programa, Melina Ramírez.

Medios del país han replicado tal información y hasta en la más reciente edición de TvyNovelas se dijo que las mujeres se limitaban al saludo, pero, el pasado 10 de diciembre, Grisales no se aguantó la situación y habló.

Esto se dio durante una trasmisión en vivo que hizo Caracol a través de Instagram.

“Yo voy a hablar de Melina”, dice Amparo, mientras César Escola comenta: “Nooo, Amparo. Tu archienemiga”.

Después de esto, lanza: “Yo no sé de dónde inventaron que Melina y yo nos odiamos. Primero que todo, yo no odio a nadie. Segundo, la envidia no existe en mi corazón, porque en la vida me ha ido muy bien, toda la vida”.

Y luego añade: “Melina es adorable. Lo que pasa es que ella está del otro lado de la pantalla, entonces nunca estamos juntas acá”.

A la hora de concluir dijo que en el programa “hay camaradería” y que la presentadora “tiene un hermano guapísimo”.