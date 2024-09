Amparo Grisales lloró conmovida en Yo Me Llamo por la tragedia de uno de los jurados invitadas a los especiales finales.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Dicen que a la «Diva de Divas» le sacaron lágrimas del corazón al identificarse con una «jurado como ella» pero invitada a los especiales que se llevan a cabo en la recta final. «Yo Me LLamo» de Caracol TV y rey del rating llevó a 80 televidentes desde varia regiones del país a participar como jurados en las batallas. Curiosamente estos no tienen el criterio ya que han dejado a favoritos en ascuas. Pero a Amparo Grisales una de los «Jurados Invitados» de Cucuta, identificada como Indira Durán le sacó el lado más sensible para llorar a moco tendido con la siguiente historia. “Yo no puedo perder la oportunidad de contarles algo importante en mi vida. Tengo tres hijos y soy abuela. Mi hijo, a la edad de 19 años, él es actor de cine colombiano, se vino de Cúcuta a estudiar cine. Lo logró, se cumplió su sueño; pero siempre hay un obstáculo. En el 2015, mi hijo lo arrolló un carro y tuvo 90% de muerte cerebral. Mi hijo fue desahuciado médicamente. Y gracias, al amor de una madre, de una familia, mi hijo no lo desconectaron. Y cuando volvió a la vida, uno de los programas que siguió viendo es Yo Me Llamo. Entonces, por eso estoy aquí. Y hoy les digo: los sueños se cumplen. Le digo a estos artistas que están aquí: ¡sí se puede!”. El programa emitido en la noche del 27 de noviembre fue el mismo donde Escola besó a una televidente.

VIDEO AMPARO LLORA MINUTO 1:01:36 AL 1:03:36



Lee más noticias de entretenimiento.