Video: Amparo Grisales hizo chiste sobre el paro nacional y sus seguidores ¡se le fueron encima!

La “diva de divas” Amparo Grisales quiso ponerle una cara más amable al paro nacional y terminó desatando la ira de algunos de sus seguidores.

Grisales publicó en su perfil oficial de Instagram un video de su mascota jugando con un gorro y metiendo su cabeza en él, por lo que la jurado de ‘Yo me llamo’ acompañó el clip con la siguiente leyenda: “Ya se manifestó hoy el primer encapuchado!!!🐾🐾🐾🙏🙏”.

Pero el comentario no cayó bien entre algunos de sus fans y de inmediato reaccionaron con comentarios duros diciéndole a Amparo que no era momento de hacer “chistes”. “No me da risa, hay personas que tienen pánico aún y ladrones que se aprovechan de ello, no estamos para chistes. El país sigue igual”, escribió uno de los usuarios de la red.

Amparo no fue ajena al reclamo de su fanático y le respondió de buena manera para calmar los ánimos. “Al mal tiempo buena cara querido!! No es un chiste, es una cara amable de la situación”, escribió la actriz.