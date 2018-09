VIDEO: Amparo Grisales contó con detalles su experiencia ‘casi sexual’ con Chayanne

La jurado del programa musical del Canal Caracol, ‘Yo me llamo’, contó que la vez que hacía el Reinado de la Belleza, Chayanne se le metió al cuarto, se besuquearon, se abrazaron, pero que ella “no se lo dio”.

La historia la contó luego de escuchar a un desafinado imitador del cantante boricua. Además, la diva agregó que luego de ese encuentro se volvió a ver con el Chayanne en un aeropuerto, contó: “de repente oigo un grito “Grisales” volteo yo y me carga y me da mil vueltas, desde eso no lo veo”.

Finalmente, dijo que se arrepiente no haber aprovechado el encuentro con el puertorriqueño “ese si ha sido un polvo que deje ir y no regresó”.