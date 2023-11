Con un video Alina Lozano «se tiró matri con despedida» y críticas que es actuación además de hacer el oso.

En miles de comentarios como: “Qué tristeza que una de mis actrices favoritas este haciendo el ridículo de esta manera”, “Mañana sale con que ya no se casa por qué el novio se molestó por la despedida de soltera”, “Estrategias comerciales» y “Se nota que Yina Calderón no quería estar ahí, hubo plata?”. Se ha convertido el matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez que «cayó en la invitación de Yina Calderón» de despedida de soltera y hubo críticas por montones. No se entiende un video diciendo que no o pensándolo y luego el de la toma de guaro, chiva con ranchera de «me tiré el matrimonio» y mensajes de te amo. Los influencers están jugando con el público y sus seguidores, perdiendo su credibilidad. Y que afirman que ante la baja de monetización han pensado en «vender los espermatozoides de Jim. Él como es influencer, y joven, tiene una calidad en su esperma” afirmó la Lozano. Será que les siguen comiendo cuento ahora que están bravos la despedida «actuada para muchos».

VIDEO ALINA LOZANO EN JUEGA DE DESPEDIDA CON YINA CALDERÓN

EN VIDEO «LA ACTUACIÓN DE LA INVITACIÓN DE ALINA LOZANO»

