VIDEO: ¡Aida Morales se descaró!, bailando de manera sensual se quitó la blusa

Aida Morales, es una de las actrices más reconocidas a nivel nacional por su profesionalismo y larga trayectoria en el mundo del cine, el teatro y la televisión, le subió la temperatura a Instagram tras publicar un video en que mientras bailaba de manera sensual se quitó la camisa.

A pesar de los años que tiene, Aida sigue luciendo su cuerpo ejercitado y saludable, así como lo dejó ver en el video en el que apareció bailando una canción de bachata donde lució un diminuto short con una blusa que a los pocos minutos se la quitó.

“¡Soy tan mía que no necesito parejo!”, fueron algunas de las palabras que acompañó la publicación que ya cuenta con más de 43 mil reproducciones y varios comentarios como estos: “que linda faceta no te la conocía”, “eres lo máximo, me identifico contigo 100 %”, “eres un ser bello te admiro mucho por tu profesión y por darte a conocer como eres. Que energía tan bonita”, “¡me encanta tu actitud!”, entre otros.