[Video] Adiós a ‘El Rey del Despecho’: Emotivas palabras de la hija de Darío Gómez

Fueron conmovedoras las palabras de Catalina Gómez, hija de Darío Gómez, en medio de su tristeza agradeció a todos los que están acompañando y rindiendo homenaje a su papá.

«Cuanto quisiera estar acompañándolo en tarima pero no ahí acostado, no saben cuando desearía que pudiera estar allá parado con su grupo pero fue la voluntad de Dios y eso no se reniega, él ya cumplió su ciclo de vida y doy gracias a Dios por el tiempo que nos permitió disfrutarlo, tanto como familia, como padre como un gran ser humano que lo más valioso que nos dejó fue la enseñanza de la bondad, de su sencillez y el respeto a Dios y a cada persona del mundo», dijo la hija de Darío Gómez.

La hija de Darío Gómez hizo una solicitud especial a los seguidores de su papá

Con sus palabras cargadas de lágrimas pero también de admirable fortaleza y agradecimiento con todos los que le rinden homenaje a su padre, exhortó a que no lo olviden, a que ‘El Rey del Despecho’, sea eterno en todos los corazones.

«Lo que me deja satisfactoriamente complacida es que lo voy a tener en mis oídos así no sea presente pero en mi alma y en mi corazón así como en mi familia, en su valioso grupo que estaba feliz con todos siempre lo escucharemos cantar», dijo la hija de ‘El Rey del Despecho’.

Añadió, «y que siga sonando como una leyenda porque es lo que él decía: lo más importante para mi no es que muera mi cuerpo, lo que me da miedo de verdad es que me muera en el corazón de mi público, de que no me recuerden que yo no sea una memoria para ellos, les pido que lo recuerden con amor y con alegría como él lo pedía».

El homenaje musical ya inició. En el transcurso del día los cantantes estarán junto al féretro homenajeándolo. https://t.co/KCy9a009r5 — Minuto30.com (@minuto30com) July 28, 2022

