VIDEO: Actriz de Tía Alison y su esposo la cogen contra periodista de entretenimiento

Todo comenzó cuando Michelle Orozco, subió a sus redes un video que filtraba un momento privado y secreto del rodaje de Tía Alison, que en su contrato podía darle una sanción económica.

La actriz Michelle Orozco es tendencia en un mismo día dos veces, esta vez por el «insultante» video que se convirtió en un bullying contra el periodista Carlos Ochoa, el cual no ha sido bien recibido en el medio, ya que su esposo invito a crear # con las palabras «Carlos Ochoa Me Lo C……». A Minuto 30, el periodista contó la versión de los hechos en el que la actriz conocida por ser «Lady La Vendedora de Rosas» en la etapa juvenil y ahora al aire en la serie La Tía Alison como Kimberly, grabó detrás de cámaras del final de la novela y subió el material a sus redes sociales, junto a sus esposo Camilo Henao. Material que se convirtió en público a estar en las redes sociales, y de inmediato se volvió viral. Las directivas de RCN, vieron el vídeo y le halaron las orejas a la actriz, «recordándole que tiene un contrato de confidencialidad y le pidieron que eliminara todo el contenido». La manager de la actriz y el esposo de Michelle le rogaron a Ochoa que quitara el vídeo de sus redes, él decidió ayudarles, eliminando el video y grabó uno nuevo donde no se veía ni la actriz ni su pareja. Paso el tiempo y ayer cuando la actriz mostró que se tatuó su labio con el nombre de su esposo, Carlos Ochoa descubrió que ella lo tenía bloqueado en redes sociales. Le escribió a Camilo Henao y no respondió. Mostrando su inmadurez tal vez por primerizos, la pareja hizo un en vivo en la red social Twitch atacando a todos los que comentaban sus publicaciones y empezaron a insultar a Ochoa con frases vulgares y a incitar entre sus seguidores a creale una tendencia en su contra. El vídeo que está en el instagram @carlosochoatv ya cuenta con 30.000 visitas y 300 comentarios, donde aseguran que la pareja se pasó de la raya con sus insultos y que están en contra del fomento del odio en estas plataformas. En ese mismo en vivo Michel dijo que no le gustaban las revistas ni los programas de chismes y que a todos les decía que se va a hacer otro tatuaje pero esta vez en su labio vaginal.

EL VIDEO QUE TIENE HABLANDO A LA GENTE

