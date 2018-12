VIDEO: Actor argentino acusado de violación dice: “Ella se me insinuó”

El actor argentino Juan Darthés, quien fue acusado por su compañera de set de “Patito Feo”, Thelma Fardín en Nicaragua por violación durante una gira del programa en 2009, dijo que “nunca violó ni acosó a nadie” y que ella fue quien se le insinuó”.

“Ella se me insinuó, se me acercó y me quiso dar un beso, y le dije ‘no, ¿qué te pasa?’”, afirmó Darthés en una entrevista en exclusiva para el canal A24.

“Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije ‘Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá’”, agregó.

Fue el pasado martes 11 de diciembre cuando la actriz de 26 años hizo pública la denuncia.

“Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa ahora es decir mi verdad porque quiero que la gente lo sepa”, continuó Darthés durante la entrevista.

Pero, el actor también fue acusado por abuso por la actriz Calu Rivero, y tras ella se sumaron Natalia Juncos y Anita Coacci.

El artista a las pocas horas compartió un par de comentarios en Twitter donde se defendió.

“No es verdad lo que se dijo, ¡por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, escribió el actor de 54 años.