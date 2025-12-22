Resumen: Un impactante video ha captado el momento exacto en el que un bus de servicio público, al parecer tras una imprudencia del conductor que está bajo investigación, colisiona contra un furgón en el sector de Media Luna, vía Santa Elena. En el material audiovisual se escucha el desesperado chirrido de los frenos antes de que el bus arrase con una vivienda y se precipite finalmente a un abismo. A pesar de la magnitud del siniestro, que dejó el furgón volcado y el bus destruido, las autoridades confirman que, de manera milagrosa, no hay víctimas mortales, aunque sí se reportan varios lesionados que fueron rescatados por los organismos de socorro.

¿Iba ‘arriando’ al camión o sin frenos? Revelan video del grave accidente en Santa Elena: bus se llevó una casa

La emergencia registrada esta mañana en la vía al corregimiento de Santa Elena, sector Media Luna, ha tomado un nuevo e impactante giro tras conocerse un video que muestra el momento exacto del siniestro. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales y son pieza clave para las autoridades, revelan la angustia que se vivió dentro y fuera del vehículo de servicio público que terminó en el fondo de un abismo.

En la grabación se logra percibir un detalle sonoro fundamental: el chirrido persistente de los frenos del bus antes del impacto. Este elemento ha abierto una línea de investigación prioritaria. Aunque inicialmente se habló de una colisión con un furgón, el video muestra cómo el bus, en una maniobra desesperada, se lleva por delante parte de la estructura de una vivienda ubicada al borde de la vía antes de precipitarse al vacío.

¿Falla mecánica o imprudencia? La hipótesis en la lupa

Con el video como prueba, expertos en movilidad y unidades judiciales de la Secretaría de Movilidad evalúan las causas del siniestro. Aunque el sonido de los frenos podría sugerir un intento del conductor por detener la marcha, la velocidad y la trayectoria del vehículo han llevado a los investigadores a considerar una posible imprudencia al volante o un exceso de velocidad previo a la falla mecánica.

Alcalde entregó detalles del siniestro

A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un primer balance de los hechos:

“Se presenta una emergencia a esta hora en el Corregimiento de Santa Elena. La colisión de un furgón con un bus, en donde el furgón queda volcado sobre la vía y el bus se va a un abismo. En el bus iban aproximadamente 25 personas. Hay heridos. ”

