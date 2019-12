VIDEO: Abucheada e insultada, así fue la presentación de Yuranis León en la final de la Liga

La esposa de Mr Black, Yuranis León, fue una de las artistas invitadas al show inaugural de la gran final de la Liga Águila entre Junior y América. Sin embargo, cuando la intérprete de ‘Sailor Moon Remix’ salió a cantar no fue del agrado de los asistentes al estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Cuando Yuranis empezó a cantar también inició la lluvia de insultos y abucheos desde las gradas del estadio. Antes de presentarse varios internautas manifestaron a través de redes sociales su descontento con la elección de ella para el espectáculo musical.

A Yuranis León le dio mucha fama su canción ‘Sailor Moon’: Será la estrella en la final de la Liga Águila

Aunque ella llevaba un traje con los colores de Junior y salió junto a varias porristas, el show no duró más de cinco minutos y, al parecer, no valió su esfuerzo. Incluso la presentación de Yuranis no fue transmitida por los canales de televisión.