VIDEO. A Giovanny Ayala lo robaron en Medellín y lo dejaron con ganas de irse del país

A través de su cuenta de Instagram Giovanny Ayala denunció que fue víctima de robo en la ciudad de Medellín.

El artista cuenta que tenía un evento programado en el municipio de Rionegro al oriente de Antioquia.

El cantante manifestó que llegó primero a Medellín y aunque muchos conocidos se ofrecieron a prestarle un carro , él decidió coger un taxi que lo transportaría a Rionegro.

Solo a pocos metros del recorrido sujetos armados lo amenazaron y por medio de la ventana le apuntaron, relata Giovanny «Me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’. Me abren la puerta».

Ayala no desaprovechó el momento para decir que ‘este país está vuelto mier** con tanta hijue**** inseguridad. No pensé que me fuera a pasar. Cuídense mucho”.

El artista se tuvo que despojar de una cadena, una manilla de oro, una maleta llena de ropa nueva y unas gafas.

Referente a este sucedo también manifestó que “Me provoca irme del país”.

