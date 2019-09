VIDEO. 20 muertos tras explosión de una fábrica de fuegos artificiales en la India

Al menos 20 personas fallecieron este miércoles tras la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado de Punjab, en el norte de la India.

“Es probable que el origen de la explosión se deba a un fuego accidental, debido al material explosivo con el que están hechos los fuegos de artificio”, explicó a Efe el inspector general de Policía del distrito de Gurdaspur, Surinderpal Singh Parmar.

Por el momento sigue en marcha la operación de rescate, con efectivos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), así como miembros del equipo de respuesta a desastres regional, precisó Parmar.

La fuente añadió que el número exacto de heridos “se desconoce, porque han sido trasladados a diferentes hospitales, así que más tarde tendremos datos concretos”.

La cadena de televisión delhí NDTV mostró imágenes del lugar del accidente, donde se puede ver cómo asciende una espesa cortina de humo blanco junto a un río.

At least 21 people were killed and 27 left injured in an explosion at a firecracker factory in Punjab's Batala area.

Full story here: https://t.co/MNCV6ftKdy pic.twitter.com/XLzAz18w0G

