VIDEO. 15 países se unieron para recuperar activos que tienen en el exterior responsables fiscales en Colombia

in

La noticia se dio mediante un evento que se realizó en conmemoración de los 100 años de creación de la Contraloría General

Fue Carlos Mario Zuluaga el Contralor General de la República, quien dijo que 15 países se unieron a la lucha de buscar personas que siguen evadiendo impuestos al estado.

La Contraloría ya identificó que existen bienes en 15 países que corresponde a activos Colombianos, estos países recibieron la petición de la Contraloría para resolverla.

Además de identificar si esos deudores del estado tiene otras propiedades en alguno de esos 15 países, siendo así y conociendo los deudores la Contraloría procederá de la manera pertinente.

Según el Contralor General de la República “Existen grandes Desafíos de la Comunidad Internacional en la lucha global contra la corrupción”.

Además expertos que participan en este Foro como el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, resaltaron el papel de la Contraloría en la lucha contra la corrupción “Muchos elefantes blancos y obras inconclusas no se hubieran resuelto si no fuera por la acción de este organismo de control”, indicó.

María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, fue clara en decir que si el estado no hace parte en todos los rincones, no es posible tener un estado de derecho. “Eso sucede en las zonas controladas por las FARC y el ELN. No les interesa tener presencia del Estado para capturar rentas, como las de la minería ilegal”, puntualizó.

Más noticias de Colombia.