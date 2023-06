VIDEO. ¡Felicidades! Cero homicidios y comportamiento ejemplar durante la final del futbol en Medellín

in

La Administración Distrital, a través de la estrategia Cultura del Fútbol y en articulación con la Policía Metropolitana, presentó un positivo balance en prevención, seguridad y monitoreo de los eventos alrededor del partido final de la Liga Bet Play, entre Atlético Nacional y Millonarios, transmitido en diferentes sitios de la ciudad.

“Yo estoy feliz de que Medellín lo haya podido disfrutar y de que también se haya dejado un mensaje de la importancia del fútbol para los colombianos y que debe ser un espacio democrático, abierto. En Medellín se disfrutó en varios espacios como el Parque Lleras, muchos volvieron allí después de muchos años, otro espacio es el boulevard de la 68 en Castilla, con miles de personas viendo el partido, y en la 70, que será nuestra próxima peatonalización, pusimos una pantalla grande, también con miles de personas”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

En todo el fin de semana no se presentaron homicidios, ajustando 69 días no consecutivos en 2023 y 459 días sin homicidios durante la administración. Según datos del Puesto de Mando Unificado, no se generaron alteraciones al orden público, a pesar de los resultados negativos para los hinchas locales, que tras el encuentro se desplazaron en completa normalidad a sus casas.

“Felicitar a la comunidad, el comportamiento fue excelente, se tomaron las medidas para brindarle seguridad y que todos estuvieran tranquilos y así fue, más de alrededor de 1.000 funcionarios de la Policía Nacional, acompañados por la Secretaría de Salud, de Dagrd, de movilidad, de más de 150 funcionarios de la Secretaría entre Gestores y Promotores, todos dispuestos en los tres lugares donde estaban las pantallas. Y bueno, al final no fue el resultado que esperábamos, pero sí el resultado fue en el comportamiento y bien estábamos preparados para ello”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, BG. José Gerardo Acevedo Ossa.

En total 1.039 funcionarios, entre Policía Metropolitana y personal de la Alcaldía Distrital, participaron en la jornada en tareas de prevención y vigilancia, no solo en los puntos de concentración con las pantallas gigantes, sino en otros sectores priorizados donde se reunieron más de 50.000 personas alrededor del encuentro deportivo.

