Vidente predice el fin de la relación entre Paola Jara y Jessi Uribe

Reconocida vidente habló sobre la relación de los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe, quienes se casaron hace poco tras iniciar una relación amorosa en medio de la polémica por una presunta infidelidad.

Presumen que el amorío entre Paola Jara y Jessi Uribe inició cuando él estaba con su exesposa, Sandra Barrios: madre de los cuatro hijos del artista.

La vidente Lilian Estrada respondió a una de las preguntas que más le hacen, ¿La relación de Paola Jara y Jessi Uribe será duradera?, por lo que respondió: “A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total; eso se termina”.

Además, dio a conocer las razones por las que terminaría la pareja de cantantes colombianos.

“Es más, voy a adelantar algo, Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella sí se va a quedar y va a tener dos hijos”, finalizó.

