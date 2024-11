Después del éxito de Luis Miguel se vine «Julio Iglesias la Serie» en Netflix donde el cantante afirma que revelará todo.

El cantante Julio Iglesias, hizo el anuncio que una bioserie de su vida estará en Netflix. «Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida» afirmó la estrella de habla hispana que ha vendido más de 350 millones de discos vendidos en todo el mundo, 26 millones solo en España. «Una carrera de 60 años en la que se cuentan más de 80 álbumes grabados en 14 idiomas. Más de 5.000 conciertos ante 60 millones de espectadores en más de 600 ciudades de los cinco continentes». Julio Iglesias es considerado el Frank Sinatra de habla hispana que cumplió 80 años.

De la vida de Julio se recuerda que hizo la película «Me Olvidé de Vivir» en 1980 «una historia acerca de cómo el mundo absorbe una estrella y pierde un amor de ficción». Un reflejo que vivió realmente y sufre al separarse de esa persona. El tema que inspira la cinta es de su álbum «Emociones de 1978».

Julio sabe actuar y refleja su vida



Iglesias en el Cine

«Me Ovidé de Vivir» la película fue rodada en Miami, Nueva York, París, Tikal (Guatemala) y Panamá mostrando al cantante interesado en una joven. El guion lo situaba en la isla Contadora en Panamá donde conoce a Claudia, una estudiante de arqueología alemana. «Para ella el mundo del cantante era totalmente desconocido» surgiendo un sutil romance. En su segunda aparición cinematográfica, Julio Iglesias, actuaba en el final su gira en París su gira por Europa. «Por lo que antes de en su próxima gira en Estados Unidos decide tomarse unos días de descanso». La película en el cine fue estrenada el 5 de abril de 1980. Para muchos era una forma de contar su fracaso con la Filipina Isabel Preysler madre de sus hijos Chabeli, Enrique y Julio José.

Julio Iglesias actor «Me Olvidé de Vivir»



Julio Iglesias llega a Netflix

El anuncio de Netflix de la serie de Julio de acuerdo a la plataforma se centrará en cómo se convirtió estrella, su fallido sueño de ser futbolista y su vida de principio a fin. «A lo largo de sus más de 55 años de carrera, Julio Iglesias ha grabado y cantado en 12 idiomas y ha conectado a los fans de todo el mundo, convirtiéndose en el primer artista español con alcance universal que consiguió que sus canciones se cantaran en todo el planeta» expresó el comunicado oficial.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, ratificó el anuncio con unas sentidas palabras. «Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Es Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional; que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta».

