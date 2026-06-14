Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM

Resumen: Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM (sumando el calendario de carreras nacionales e internacionales) y su octava victoria de etapa en lo que va de la temporada.

Victoria y título para el Team Medellín EPM en el Tour de Beauce en Canadá

Minuto30.com .- El ciclismo colombiano sigue cosechando triunfos y dejando su huella en el exterior. El Team Medellín EPM se coronó campeón del Tour de Beauce en territorio canadiense, cerrando la competencia con broche de oro tras una destacada actuación en la última jornada.

El ciclista antioqueño Wilmar Paredes se impuso y ganó la etapa 5 de la carrera, dándole los puntos y el tiempo necesarios para asegurar el título general para la escuadra.

Con esta victoria, los dirigidos por José Julián Velásquez logran repetir los honores en esta competencia. Cabe recordar que el campeón de la edición del año pasado fue Diego Camargo, quien en este 2026 se quedó con un meritorio segundo lugar.

Una temporada de éxitos para el Team Medellín EPM

Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM (sumando el calendario de carreras nacionales e internacionales) y su octava victoria de etapa en lo que va de la temporada.

Tras celebrar este importante triunfo, el equipo antioqueño empacará maletas para afrontar su próximo reto: una gira de competencias por los Estados Unidos.