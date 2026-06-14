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    Victoria y título para el Team Medellín EPM en el Tour de Beauce en Canadá

    Tras celebrar este importante triunfo, el equipo antioqueño empacará maletas para afrontar su próximo reto: una gira de competencias por los Estados Unidos

    Publicado por: SoloDuque

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    Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM
    Victoria y título para el Team Medellín EPM en el Tour de Beauce en Canadá

    Resumen: Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM (sumando el calendario de carreras nacionales e internacionales) y su octava victoria de etapa en lo que va de la temporada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El ciclismo colombiano sigue cosechando triunfos y dejando su huella en el exterior. El Team Medellín EPM se coronó campeón del Tour de Beauce en territorio canadiense, cerrando la competencia con broche de oro tras una destacada actuación en la última jornada.

    El ciclista antioqueño Wilmar Paredes se impuso y ganó la etapa 5 de la carrera, dándole los puntos y el tiempo necesarios para asegurar el título general para la escuadra.

    Con esta victoria, los dirigidos por José Julián Velásquez logran repetir los honores en esta competencia. Cabe recordar que el campeón de la edición del año pasado fue Diego Camargo, quien en este 2026 se quedó con un meritorio segundo lugar.

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    Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM

    Una temporada de éxitos para el Team Medellín EPM

    Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM (sumando el calendario de carreras nacionales e internacionales) y su octava victoria de etapa en lo que va de la temporada.

    Tras celebrar este importante triunfo, el equipo antioqueño empacará maletas para afrontar su próximo reto: una gira de competencias por los Estados Unidos.

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    Este campeonato en Canadá representa el quinto título del año para el Team Medellín EPM


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