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    Víctor Manuelle, es el primer artista confirmado para las Fiestas del Plátano 2026 en Sabaneta.

    El legendario salsero se presentará con toda su orquesta en vivo el próximo sábado 27 de junio

    Publicado por: SoloDuque

    Víctor Manuelle, es el primer artista confirmado para las Fiestas del Plátano 2026 en Sabaneta.

    Resumen: La Administración de la ciudad de Sabaneta se complace en anunciar oficialmente que el reconocido cantante y compositor puertorriqueño Víctor Manuelle es uno de los grandes artistas invitados para la versión 2026 de las tradicionales Fiestas del Plátano. 

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Administración de la ciudad confirma la presentación exclusiva del astro de la salsa internacional Víctor Manuelle, para el próximo sábado 27 de junio.

    Este gran evento ratifica la apuesta de la Alcaldía por dinamizar la economía local, impulsar el turismo y ofrecer espectáculos de talla mundial en la ciudad más segura de Colombia.

    La Administración de la ciudad de Sabaneta se complace en anunciar oficialmente que el reconocido cantante y compositor puertorriqueño Víctor Manuelle es uno de los grandes artistas invitados para la versión 2026 de las tradicionales Fiestas del Plátano. 

    El legendario salsero se presentará con toda su orquesta en vivo el próximo sábado 27 de junio, en una cita imperdible con el público sabaneteño y los miles de visitantes que se esperan en el territorio.

    victor manuelle en sabaneta

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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