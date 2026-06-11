Víctor Manuelle, es el primer artista confirmado para las Fiestas del Plátano 2026 en Sabaneta.

Resumen: La Administración de la ciudad de Sabaneta se complace en anunciar oficialmente que el reconocido cantante y compositor puertorriqueño Víctor Manuelle es uno de los grandes artistas invitados para la versión 2026 de las tradicionales Fiestas del Plátano.