Víctor Mallarino sale de reality en redes por error

Resumen: El incidente del spoiler involucrando a Víctor Mallarino en el reality de celebridades de Canal RCN ha causado revuelo entre los televidentes y seguidores del programa. La filtración accidental de su eliminación programada para el sábado 3 de agosto generó una gran controversia en las redes sociales, donde la noticia se difundió rápidamente antes de ser eliminada. Este tipo de situaciones resalta la importancia de la gestión de la información en los medios de comunicación y el impacto que puede tener en la audiencia. El periodista Carlos Ochoa hizo la observación del error y demostró que esta vez no fue un chisme anticipado de sus redes. Desde el punto de vista de la estrategia televisiva, la revelación anticipada de un evento tan crucial como la eliminación de un participante destacado como Víctor Mallarino plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta acción. La coincidencia de que los fines de semana son los días de mayor audiencia para el programa agrega un elemento intrigante a la situación, sugiriendo la posibilidad de una estrategia deliberada por parte del canal para generar expectación y aumentar el interés del público.

Por un error en las propias redes de Master Chef Celebrity, Víctor Mallarino se despidió sin salir al aire el capítulo del 3 de agosto.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

La fuerza que varios televidentes estaban haciendo por Víctor Mallarino el actor y director de 67 años en el reality de celebridades del Canal RCN. Tuvo un gran spoiler que el periodista de televisión y novelas Carlos Ochoa, compartió con lujo de detalles con la salvedad que él no fue y como ya no trabaja con el canal no le pueden echar la culpa.

Salida anticipada

«Soy Víctor Mallarino este es lamentablemente, este es mi último día en MasterChef Celebrity«. Fue la frase y video que por error las redes de Master Chef publicaron con una imágenes que los internautas, recopilaron de varias cuentas que captaron «perfilando el error como spoiler» ya que el concursante saldría este sábado 3 de agosto. Curiosamente como lo afirma Ochoa, los sábados y domingos es cuando mejor le va a programa en rating. Así que esta también podría ser una jugada de estrategia del canal.

De inmediato, usuarios saltaron a las redes antes que este fuera borrado y en otras redes se leen mensajes con el video publicado como: “Ay no, pero cómo me van a hacer ese spoiler tan horrible”; “¿Cómo que Víctor sale de #MasterChefCelebrityColombia ?”; “ ay no”; “Me da pesar por Víctor” y “Todos somos humanos y cometemos errores”.

Los que sorprendió del video publicado en el Canal Youtube e Instagram de Carlos Ochoa y sus novelas, es que ya se sabe que terminaron las grabaciones y hay cuatro finalistas que él no conoce aún. Pero se habla que Juan Pablo Llano y otros paisas pasaron a la final.