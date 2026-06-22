Victor Julio Ramos desapareció en Medellín

Resumen: Victor Julio Ramos Pacheco es un hombre de 28 años, de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género es masculina. La información disponible lo describe únicamente en términos básicos de identificación personal, sin detalles adicionales sobre características físicas o contexto más amplio.

Victor Julio Ramos Pacheco es un hombre de 28 años, de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género es masculina. La información disponible lo describe únicamente en términos básicos de identificación personal, sin detalles adicionales sobre características físicas o contexto más amplio.

La desaparición fue reportada en Medellín, Colombia, el 05 de junio de 2026. No se registran datos adicionales sobre las circunstancias específicas del hecho, ni sobre prendas de vestir o accesorios que pudiera llevar al momento de su desaparición.

En conjunto, el caso se presenta con información limitada, centrada en datos esenciales como edad, sexo, nacionalidad y fecha y lugar de desaparición, sin elementos complementarios que permitan ampliar la descripción del contexto en que ocurrió el hecho.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes