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    Víctor Hugo González desapareció en Rionegro

    Fue reportado como desaparecido el 18 de diciembre de 2025

    Publicado por: Juan Manuel

    VICTOR HUGO GONZALEZ BOHORQUEZ
    Víctor Hugo González desapareció en Rionegro

    Resumen: Víctor Hugo González Bohórquez, conocido como “Patillas”, tenía 28 años al momento de su desaparición. El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en Rionegro, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

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    Víctor Hugo González Bohórquez, conocido como “Patillas”, tenía 28 años al momento de su desaparición. El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en Rionegro, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    En cuanto a sus características físicas, Víctor Hugo es de contextura delgada y piel trigueña. Presenta cejas pobladas, ojos medianos, nariz recta y ancha, labios y boca de tamaño medio, y orejas con lóbulo adherido.

    Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes ubicados en el antebrazo izquierdo, la cara interna del tobillo izquierdo y un costado del abdomen. Además, tiene una cicatriz de platinas en el tobillo y un lunar pequeño en el mentón, rasgos que pueden ayudar a su identificación.

    6 VOLANTE VICTOR HUGO GONZALEZ BOHORQUEZ scaled

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