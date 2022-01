Este 7 de enero Víctor Escobar accedió a su derecho a una muerte digna después de años de lucha. Con la tutela que ganó ante su EPS, se convierte en el primer paciente en estado no terminal al que se le realiza la eutanasia, logro que afirmó que será para otras personas con patologías degenerativas.

En un video, Víctor envió un mensaje para agradecer a los medios de comunicación que han estado pendientes de su caso y en especial a su abogado Luis Giraldo con el que consiguió que, por medio de una tutela, se aprobara su eutanasia.

Para Víctor esta sentencia no es solo un logro para él sino también para pacientes como él, que teniendo enfermedades no terminales, sino degenerativas, que no quieren continuar con lo que se aleja de su concepción de una vida digna.

Asimismo, agradeció a los colombianos que lo apoyaron para seguir con su lucha y les extendió bendiciones y abrazos.

“No les digo adiós sino un hasta luego, porque la vida no es comprada (…) poco a poco nos va llegando el turno a cada uno”. Víctor continuó diciendo que luego “nos iremos encontrando donde Dios nos tenga”.

Finalmente, Víctor agradeció a su familia y les dijo que los ama, como ya lo había hecho anteriormente en una reunión que habían llevado a cabo.

