    Víctor Alfonso Serrato desapareció en Medellín

    Desapareció el 8 de diciembre de 2025 en el barrio Centro de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Víctor Alfonso Serrato desapareció en Medellín

    Víctor Alfonso Serrato Núñez es un hombre colombiano de 30 años, identificado como masculino en sexo e identidad de género. Al momento de su desaparición no se recuerda qué prendas de vestir llevaba. Como señales particulares presenta varios tatuajes y marcas que pueden ayudar a su identificación.

    Entre sus características distintivas se encuentran un tatuaje en el pecho con la imagen de un payaso, un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen de un dragón y el nombre “Sandra”, y un tatuaje en la pierna derecha con la figura de un corazón. Además, tiene un lunar ubicado en el costado derecho de la boca.

    Según la información reportada, Víctor Alfonso Serrato Núñez desapareció el 8 de diciembre de 2025 en el barrio Centro de Medellín. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero, por lo que sus características físicas y tatuajes son elementos importantes para facilitar su identificación y posible localización.

