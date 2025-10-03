Víctor Alfonso Estrada desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Víctor Alfonso Estrada Martínez desapareció el 15 de julio de 2025 en la ciudad de Medellín , Antioquia, cuando tenía 33 años.

Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje en el pecho con el diseño del «escudo del Nacional», lo que podría ser clave para su identificación.

Víctor tiene una contextura mediana, piel blanca y cabello liso y corto. Su rostro es de forma cuadrada, nariz recta y boca mediana con labios de tamaño medio. Sus ojos son de color café y tamaño mediano.

