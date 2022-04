Una reforma rural, entre las peticiones de las víctimas del conflicto armado en el Congreso

in

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, las víctimas fueron escuchadas en el Congreso de la República, y, como cada año, expusieron sus preocupaciones y exigieron justicia, verdad, reparación y no repetición.

Durante la sesión, Ménderson Mosquera, de la Mesa de Víctimas de Antioquia, le hizo varias peticiones a los senadores y representantes de las curules de paz, entre las que se encuentran «adelantar una reforma rural integral, control en las actividades de indemnización administrativa y seguimiento a la tarea del sistema de paz del Acuerdo (Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas”.

Entre tanto, las víctimas de violencia sexual, en cabeza de Mayerli Paredes, exigieron que se abra un macrocaso en la JEP sobre este delito, y que además les den garantías de seguridad para poder contar su versión. «Somos el centro de la paz, no desconocemos que tenemos participación, pero está amarrada a una institucionalidad”, expresó Paredes.

Del mismo modo, la víctimas del conflicto pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ exigieron una ley antidiscriminación, con el fin de poder acceder a la restitución de sus derechos.

Finalmente, las víctimas pidieron poder ser escuchadas no solo el 9 de abril, día que se conmemora la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. «Estamos pasando por situaciones en las que la indemnización administrativa ha sido nefasta. Se ha convertido en ayuda humanitaria. Las víctimas hemos servido de vitrina en el ámbito internacional, pero en los territorios más lejanos no llega la presencia del Estado. Necesitamos compromiso social y responsabilidad de los congresistas. No necesitamos reconocimiento solo el 9 de abril, sino la materialización de nuestros derechos”, concluyó Sandra Castañeda.

