Vicky Rueda destapó «infidelidad y acoso de colega ..»

Resumen: La actriz Vicky Rueda reaparece tras 10 años y denuncia acoso por parte de una colega y "bullying" en el set de una novela. Vicky Rueda, recordada por su participación en producciones como "Perro Amor", "Nuevo Rico, Nuevo Pobre" y "Los Reyes", ha reaparecido en la televisión colombiana para revelar las difíciles experiencias que la llevaron a alejarse de la actuación hace 10 años. En una entrevista con el programa de chismes "La Red" del Canal Caracol, Rueda narró el acoso y "bullying" que sufrió por parte de una compañera de trabajo en su última producción. La actriz, que prefirió no revelar el nombre de su acosadora, la describió como "una boa constrictor" que la perseguía incluso con comentarios sobre su ropa. Además del acoso, Rueda también reveló que esta compañera de trabajo había sido amante de su exesposo, Carlos Mariño, mientras ambos trabajaban en la misma novela. Este hecho, junto con el "bullying" y la "fatiga mental" que le generó la situación, la llevaron a tomar la decisión de abandonar la actuación. Pero las penurias de Vicky Rueda no terminan ahí. La actriz también denunció que está siendo acosada por un productor de cine, a quien planea denunciar ante la Fiscalía. Las revelaciones de Vicky Rueda han conmocionado al mundo del entretenimiento colombiano y han generado gran expectativa por conocer los detalles completos de la historia, incluyendo los nombres reales de las personas involucradas.

La actriz Vicky Rueda despató infidelidad de su ex y cómo colega la acosaba cuando estaban trabajando juntas en un proyecto.

Después de 10 años de estar alejada de la televisión colombiana, Vicky Rueda «cayó en la Red» para compartir su historia de acoso que sufrió por parte de otra actriz donde la infelidad de su ex Carlos Mariño hizo parte de este alejamiento. «Desde hace 10 años decidí trascender mi vida como actriz dentro de las acciones físicas afuera, decidí salirme del estudio. Noté que los vientos no estaban a favor en la última producción y eso me saturó bastante, me creó una fatiga mental y muy inapropiada para ese momento». Expresó la actriz en uno de los informes del programa de chismes del Canal Caracol.

Vicky Rueda relata su novela

«Había una compañera en especial que estaba peleando siempre por el color de la ropa que yo me ponía y estaba ensañada, verdaderamente ensañada como una boa constrictor. Eso empezó a generar un malestar hasta con mi manager porque en ese momento no entendía que estaba bajo acoso, bajo ‘bullying’, bajo un acoso sistemático y también bastante maquiavélico». Pero para Vicky Rueda la tapa de la historia es que esta actriz se la jugaba con su esposo. «No más que me di cuenta que había sido amante de mi esposo estando en la misma novela.No digo el nombre porque yo creo que tú puedes investigar a esa persona que conozco desde hace 20 años. Después mi hija me cuenta que hay fotos de ella en ropa interior con la siguiente esposa que tuvo el padre de mi hija. O sea que no se cansa”

Vicky no quiso decir el nombre pero invito a los periodistas de la Red a que la busquen eso si le mandó un mensaje directo. «Mira, querida. Uno respeta las parejas de los demás y no les manda fotos en calzones. Controla tu narcisismo y tu enfermedad exponencial de estar exhibiendo tus partes íntimas, quiérete». Además habló de un colega que la acosó y va a denunciarlo en la Fiscalía. El testimonio en la Red ha conmocionado no solo a los presentadores sino al medio artístico. Pronto se darán detalles y nombres reales de las personas que la acosan pero no por el momento. Así que como dice Frank Solano, «a esta historia le falta un pedazo».

