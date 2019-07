Vicky Dávila reveló en su columna del domingo que fue abusada sexualmente

La periodista colombiana Vicky Dávila reveló, a través de su columna en la revista Semana, que fue abusada sexualmente por un familiar cuando era una niña.

“Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo mientras su mano se deslizaba por debajo de mi vestido, entraba en mis pantaloncitos y me tocaba en donde mi mamá me había enseñado que nadie me podía tocar”, dijo Dávila en un texto que título “A mí también me pasó”.

En su relato, la comunicadora aseguró que cuando ocurrió el hecho tenía “5 o 6 años” y estaba en un cuarto de la casa de su abuela paterna en un barrio popular de la ciudad Cali.

El agresor, según Dávila, fue un hermano de su papá a quien nunca acusó por haber abusado de ella.

“Todavía me siento extraña reconociéndolo y por primera vez soy capaz de contarlo públicamente”, comentó.

Dávila escribió la columna a propósito de la polémica que se generó en el país esta semana por la petición que hizo el presidente colombiano, Iván Duque, de avanzar en la implementación de la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños en el país.

“Ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”, indicó Duque en la conmemoración de los 27 años de la Fiscalía General de la Nación.

Para Dávila, “el Estado fracasó en su política de protección a los menores frente a los violadores” y, a su juicio, “aun cuando las penas han aumentado, la impunidad es la mejor aliada de los agresores”.

La columna finaliza con un “sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores; sí, mil veces sí” y con un llamado a Duque para que “no desfallezca” en su intención de proteger a los menores.

El pasado 23 de mayo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que en el primer trimestre del año 8.230 menores de edad fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en Colombia.

La alarmante cifra representa un incremento del 15 % si se compara con la del mismo periodo del año anterior, cuando se instauraron 7.165 denuncias.

En el informe se explicó que las mujeres menores de 18 años son el 86 % de los casos denunciados este año.

En enero del año pasado la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía empezó a investigar la denuncia hecha por la periodista Claudia Morales, quien en una columna de opinión aseguró haber sido violada por un exjefe.

“Alguien golpea en su habitación. Ella mira por el rabillo de la puerta, es su jefe. Abre, ‘Él’ la empuja. Con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio, la lleva hacia la cama. Ella le dice que va a gritar y ‘Él’ le responde que sabe que no lo hará. La viola”, escribió Morales en el diario El Espectador.

La comunicadora prosiguió: “la protagonista de la historia soy yo y al violador lo seguiré llamando ‘Él’. No presenté ni presentaré nunca una denuncia y voy a explicar por qué. Cuando trabajé con ‘Él’, era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”. EFE