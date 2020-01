Vicepresidenta rechazó informe anual de US. News donde aparecemos como el país más corrupto del mundo

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la república anunció que enviará una carta a la revista estadounidense U.S News donde rechazará el reporte anual en el que aparece el país como el más corrupto del mundo.

Dicho reporte se basa en los índices de percepción como parte de su ranking de “Los Mejores Países, edición 2020”, la cual nos muestra con esa cara ante los demás a nivel global.

La vicepresidenta en esta carta invitará a los integrantes de esta revista para que vean las acciones que adelanta el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, y fue enfática en afirmar que “nosotros reconocemos que hay que subir muchísimo más en esta escalera de la transparencia, pero no podemos permitir de ninguna manera que se diga con ligereza que Colombia es el país más corrupto del mundo, eso no es cierto (…). Me da mucha pena, pero el valor desde el punto de vista matemático de esa muestra es muy discutible.”

El informe de la revista U.S News recolectó datos de más 20.000 ciudadanos de 73 países, quienes respondieron una encuesta sobre el relacionamiento que hacían de cada país con el término “corrupto”.