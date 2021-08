Vicente Fernández no volvería a cantar tras la traqueotomía

El médico de Vicente Fernández dijo cual sería un de las secuelas de la «traqueotomía», el cantante mexicano tendría serias secuelas, uno de ella, no volverá a cantar.

«Hablar sí, cantar no. Cantar, no creo que pueda hacerlo. En el caso de Vicente Fernández, interpretando el parte médico oficial, él ya tiene respiración espontánea; esto quiere decir que el bulbo raquídeo ya comenzó a trabajar, ya no requiere de un ventilador”, informó la revista TVyNovelas.

Luego de que se conociera que el artista padecía síndrome de Guillain-Barré, los familiares del artista estarían definiendo si lo trasladan a Estados Unidos, y hablar de un nuevo parte médico. Al parecer quieren tener la opinión de otro medico especialista.