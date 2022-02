Esto le habría pedido Vicente Fernández a su nieto Alex antes de morir

Alex Fernández reveló los últimos consejos que le dio su abuelo, Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021.

Vicente Fernández siempre se mostró muy orgulloso de su familia y del talento por sus nietos e hijos. Alex, el hijo mayor de Alejandro Fernández, fue uno a los que le habría hecho una petición días ante de morir.

Alex de 28 años estuvo en entrevista con el programa ‘Ventaneando’, donde reveló que antes de partir su abuelo le pidió algo muy importante.

“Que me enfocara en mi carrera artística, me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia, porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta de que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo”, confesó Alex.