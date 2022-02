¿No descansa en paz? Vicente Fernández se le manifestó en el funeral a su nieto Alex Fernández

Tras la partida de Vicente Fernández se han dado a conocer que al parecer, no se quiere irse del lado de su familia y se ha manifestado a algunos miembros de diferentes maneras.

La viuda del artista fue quién inicialmente divulgó que todos los días en su cama se forma una cruz.

Ahora, el hijo de Alejandro Fernández dijo que Vicente se manifestó a él.

Según lo que cuenta Alex, él y su abuelo eran muy unidos y en el funeral del artista, el joven le pidió que nunca se alejara de su lado, en ese momento Alex le dijo: «Empecé a rezar y a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera».

Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández aseguró que se le manifestó.

«Le dije: ‘Dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo’. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo índice y se me dobló haciendo una señal afirmativa, con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno’, pero fue un sí», aseguró el también cantante.

