Familia de Vicente Fernández informó sobre el estado de salud del artista

A través de un comunicado, la familia de ‘Chente’ Vicente Fernández, informó sobre el estado de salud del artista, y dio un parte de tranquilidad a todos sus fanáticos.

Así pues, los familiares informaron que la evolución del artista va por buen camino, pues los médicos decidieron trasladarlo a una habitación fuera de terapia intensiva, donde continuará con su tratamiento.

El intérprete de ‘Por Tu Maldito Amor’, sufrió una fuerte caída en su rancho ‘Los Tres Potrillos’, por lo que tuvo que ser hospitalizado y ahora, después de casi tres meses, registra un alentador pronóstico.

