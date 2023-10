VIDEO. Viceministro de Trabajo le ofreció ayuda al ciclista que hizo ‘respetar’ la ciclorruta en Cali

El viceministro de Trabajo le ofreció ayuda al ciclista que se hizo viral por bloquear la vía a motociclistas por transitar en la ciclorruta en Cali.

«Ando bien ofendido en la ciclorruta, me voy a quedar aquí parado porque aquí no deben andar motos. El que quiera, que se devuelva, no me voy a mover», expresó en un video.

El joven identificado como A. Tejedor volvió a realizar un video para explicar sus acciones.

El joven Tejedor relató que ese día su jefe lo habría echado sin darle ninguna explicación, por lo que estaba “ofendido y aborrecido”.

En el nuevo video el joven menciona que estaba en camino a presentar una denuncia a la oficina de Trabajo.

“Tuve un accidente laboral y fui a la EPS y resulta que no estaba afiliado a ninguna EPS. Entonces, voy para la oficina de Trabajo a presentar los papeles que me enviaron, porque me dieron cinco días de incapacidad y el jefe me echó”. Narró su problema.

Y agregó que su jefe “no me iba a dar más trabajo porque no le sirve una persona incapacitada».

Ante está situación, Edwin Palma, el viceministro de Trabajo le ofreció asesoramiento y acompañamiento en su problemática.

Inclusive mencionó que la conducta del empleador debe ser investigada.

