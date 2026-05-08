Las vías sostienen el desarrollo de Antioquia

Hablar de desarrollo en Antioquia es, inevitablemente, hablar de vías. No como una consigna repetida, sino como una realidad tangible con la que estamos conectado el Departamento con sus oportunidades y que además acerca servicios y dignifica la vida de millones de ciudadanos en nuestras nueve subregiones.

La infraestructura vial no es un fin en sí mismo.

Es el medio que permite que otros indicadores —muchas veces considerados abstractos— se vuelvan concretos y medibles en la vida cotidiana. La seguridad, la autonomía fiscal de los territorios y la seguridad alimentaria no se construyen en el vacío: se sostienen sobre una red de caminos que funcione, que esté en buen estado y que conecte sin barreras.

En materia de seguridad, por ejemplo, las vías son presencia institucional. Donde hay carreteras transitables, hay Estado. Hay capacidad de reacción, hay control territorial y hay oportunidades económicas que reducen la vulnerabilidad frente a economías ilegales. Una vía en mal estado no solo aísla comunidades: también las expone.

La seguridad también pasa por dignificar la labor de nuestros soldados y policías, una tarea que se echó al hombro nuestro gobernador Andrés Julián, con la Tasa, un cobro menor que millones de antioqueños estamos pagando con gusto y que ha permitido dotar con vehículo, motocicletas, radios, drones y antidrones a la fuerza pública y, además, mejorar estaciones de policía y placas polideportivas en todo el Departamento. ¿Qué sería de Antioquia en este momento sin esta dotación para los soldados y policías?

La autonomía fiscal de nuestros municipios también depende, en gran medida, de su conectividad. Un territorio sin vías adecuadas difícilmente puede atraer inversión, dinamizar el turismo o fortalecer sus cadenas productivas. Cada kilómetro intervenido es una puerta que se abre para que los municipios generen sus propios ingresos, reduzcan su dependencia y proyecten su desarrollo con mayor independencia.

Y si hablamos de seguridad alimentaria, el vínculo con la infraestructura vial es aún más directo. Antioquia es un departamento agrícola por excelencia, pero de poco sirve producir si no hay cómo sacar los productos a tiempo y en condiciones óptimas. Las vías secundarias y terciarias son las arterias por donde circula la economía campesina. Son las que permiten que los alimentos lleguen a las plazas de mercado, a las ciudades y a los hogares. Cuando estas fallan, no solo se afecta el ingreso del productor, sino el acceso y el precio de los alimentos para todos.

Avanzamos a paso firme en la transformación de Antioquia. Creemos en que la inversión en infraestructura no puede verse como un gasto, sino como una apuesta estructural por el desarrollo. En solo 2 años y 5 meses de gobierno, ya hemos adelantado obras que superan 3 veces las cifras de cualquier gobierno anterior y esto solo es posible, gracias a la voluntad y liderazgo de un Gobernador que está dejando hasta el último centímetro de piel por sus paisanos y desde la Secretaría de Infraestructura, que tengo el honor de liderar, por el convencimiento que tenemos de que nuestro trabajo hoy, con el que estamos pavimentando más de 1000 km de vías, es lo que Antioquia necesita para ser más competitiva en el futuro cercano.