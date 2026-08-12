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    ¡Vías libres para salvar vidas! Alcalde de Cali decreta pico y placa estricto para agilizar rescates

    La Secretaría de Movilidad de Cali publicará en las próximas horas el decreto oficial con la rotación específica de los dígitos y las excepciones contempladas

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Vías libres para salvar vidas! Alcalde de Cali decreta pico y placa estricto para agilizar rescates

    Resumen: La Secretaría de Movilidad de Cali publicará en las próximas horas el decreto oficial con la rotación específica de los dígitos y las excepciones contempladas

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    Minuto30.com .- La carrera contra el reloj no se detiene en la capital del Valle del Cauca. Mientras los organismos de socorro continúan removiendo escombros a mano y con maquinaria pesada, la Alcaldía ha tomado nuevas medidas administrativas para garantizar que la logística de salvamento no encuentre ningún obstáculo en las calles.

    El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un balance esperanzador en las últimas horas, confirmando que los equipos lograron extraer a cuatro personas con vida de entre las estructuras colapsadas. Sin embargo, advirtió que la ciudad se encuentra en una fase crucial de tiempo.

    La «ventana crítica» y el nuevo Pico y Placa

    Los expertos internacionales en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) determinan que las primeras 36 a 48 horas después de un terremoto son el periodo de mayor probabilidad para encontrar personas vivas antes de que la deshidratación y las heridas causen desenlaces fatales.

    Para aprovechar al máximo este margen de tiempo, la administración distrital necesita que las vías por donde transitan las ambulancias, grúas y camiones de bomberos estén completamente despejadas.

    «Para facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y aprovechar al máximo esta ventana de 36 a 48 horas, hemos decidido implementar un pico y placa estricto durante los próximos días, con excepciones», anunció el mandatario local a través de su cuenta en X.

    Un llamado al civismo caleño

    Esta restricción excepcional a la movilidad busca reducir drásticamente el flujo de vehículos particulares en las arterias principales, evitando los embotellamientos que podrían retrasar el traslado de un sobreviviente hacia la red hospitalaria o el envío de herramientas a la «zona cero».

    «Caleños, hoy todos tenemos una tarea: facilitar el rescate y ayudar a salvar todas las vidas que podamos», enfatizó Eder, pidiendo máxima colaboración ciudadana.

    La Secretaría de Movilidad de Cali publicará en las próximas horas el decreto oficial con la rotación específica de los dígitos y las excepciones contempladas, las cuales aplicarán principalmente para personal de salud, prensa, fuerzas armadas y logística de abastecimiento.

    Así regirá el Pico y Placa en Cali

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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