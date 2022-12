[VIDEO] ¿Va a viajar? Todas las vías de Antioquia están totalmente habilitadas

in

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia confirmó este viernes, 30 de diciembre, que las vías del departamento están totalmente habilitadas.

La Policía también confirmó que para garantizar la seguridad tendrá en los ejes viales 24 áreas de prevención y control.

Indicaron además que, para este fin de semana, esperan que se movilicen 318 mil vehículos.

Ante este panorama, el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, dio una serie de recomendaciones a los conductores, “se invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones: no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, hacer una revisión previa de su vehículo antes de iniciar su viaje y sobre todo no ingerir bebidas embriagantes antes o durante de iniciar su viaje”.

El Teniente Coronel informó además que este sábado habrá una restricción de vehículos de carga superior a 3.4 toneladas desde las 6:00 a.m hasta las 3:00 p.m y para el día domingo desde las 10 a.m hasta las 11 p.m.

Indicaron además que la línea 123 o el #767 para reportar cualquier novedad en la vía.

