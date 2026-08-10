Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Vías bloqueadas tras el sismo! Policía de Tránsito reporta cierres totales en Tolima, Quindío, Valle y Caldas

    La inmensa liberación de energía telúrica provocó la inestabilidad de los taludes, resultando en deslizamientos de tierra de grandes proporciones y caída de árboles

    Publicado por: SoloDuque

    via cerrada
    ¡Vías bloqueadas tras el sismo! Policía de Tránsito reporta cierres totales en Tolima, Quindío, Valle y Caldas

    Resumen: La inmensa liberación de energía telúrica provocó la inestabilidad de los taludes, resultando en deslizamientos de tierra de grandes proporciones y caída de árboles

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .-  Las consecuencias del poderoso sismo registrado en la mañana de este lunes continúan generando graves alteraciones en la movilidad del país. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional emitió un boletín de emergencia alertando sobre múltiples taponamientos en el occidente y centro del territorio nacional.

    La inmensa liberación de energía telúrica provocó la inestabilidad de los taludes, resultando en deslizamientos de tierra de grandes proporciones y caída de árboles que mantienen bloqueados corredores logísticos y turísticos vitales.

    vias7

    Balance oficial de afectaciones viales

    Para facilitar la consulta de los conductores y transportadores de carga, presentamos el consolidado oficial de los tramos afectados, organizados por departamento y nivel de restricción:

    Departamento Corredor Vial Estado Actual Detalle del Sector
    Tolima Calarcá – Ibagué (La Línea) Cierre Total km 54+800 (Sector Cajamarca)
    Tolima Manizales – Fresno Cierre Total Alto de Letras
    Valle del Cauca Buga – Buenaventura Cierre Total km 69+200
    Valle del Cauca Buenaventura – Buga Cierre Total km 50+55 (Salida a los túneles)
    Valle del Cauca Cali – Loboguerrero Cierre Total km 52+300
    Caldas Pereira – Chinchiná Cierre Total Entre los kilómetros 22 y 24
    Quindío Montenegro – Quimbaya Cierre Total km 5+700 (Entrada a Montenegro)
    Quindío Armenia – Alcalá Cierre Total Vía principal
    Quindío Armenia Paso Restringido (1 carril) km 3+900 (Entrada a Las Bailarinas)
    Quindío Montenegro – Quimbaya Paso Restringido (1 carril) Sector Santa Ana y km 4+800

    Llamado urgente a la prudencia

    Ante el alto riesgo de nuevos desprendimientos de rocas o deslizamientos por posibles réplicas sísmicas, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, envió un mensaje contundente a los actores viales para priorizar la vida por encima de los itinerarios de viaje.

    vias3

    «Estamos realizando un monitoreo permanente de los corredores afectados y coordinando las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros. Hacemos un llamado a los conductores para que no intenten atravesar los puntos de cierre y atiendan las indicaciones de las autoridades. Ante las condiciones generadas por el sismo, la prevención y la prudencia son fundamentales».

    La institución recomienda a todos los ciudadanos evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios hacia estos sectores. Las maquinarias de las concesiones viales y del Instituto Nacional de Vías (Invías) ya se dirigen a los puntos críticos, pero la remoción de escombros tomará varias horas, dependiendo de las condiciones del terreno.

    Para conocer la habilitación progresiva de estos tramos, los usuarios pueden consultar las actualizaciones en tiempo real a través de las cuentas oficiales de la Policía de Tránsito en redes sociales (@transitopolicia).

    vias1

    vias2

    vias5

    vias6

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.