¡Vías bloqueadas tras el sismo! Policía de Tránsito reporta cierres totales en Tolima, Quindío, Valle y Caldas

Resumen: La inmensa liberación de energía telúrica provocó la inestabilidad de los taludes, resultando en deslizamientos de tierra de grandes proporciones y caída de árboles
Minuto30.com .- Las consecuencias del poderoso sismo registrado en la mañana de este lunes continúan generando graves alteraciones en la movilidad del país. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional emitió un boletín de emergencia alertando sobre múltiples taponamientos en el occidente y centro del territorio nacional.
La inmensa liberación de energía telúrica provocó la inestabilidad de los taludes, resultando en deslizamientos de tierra de grandes proporciones y caída de árboles que mantienen bloqueados corredores logísticos y turísticos vitales.
Balance oficial de afectaciones viales
Para facilitar la consulta de los conductores y transportadores de carga, presentamos el consolidado oficial de los tramos afectados, organizados por departamento y nivel de restricción:
Llamado urgente a la prudencia
Ante el alto riesgo de nuevos desprendimientos de rocas o deslizamientos por posibles réplicas sísmicas, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, envió un mensaje contundente a los actores viales para priorizar la vida por encima de los itinerarios de viaje.
«Estamos realizando un monitoreo permanente de los corredores afectados y coordinando las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros. Hacemos un llamado a los conductores para que no intenten atravesar los puntos de cierre y atiendan las indicaciones de las autoridades. Ante las condiciones generadas por el sismo, la prevención y la prudencia son fundamentales».
La institución recomienda a todos los ciudadanos evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios hacia estos sectores. Las maquinarias de las concesiones viales y del Instituto Nacional de Vías (Invías) ya se dirigen a los puntos críticos, pero la remoción de escombros tomará varias horas, dependiendo de las condiciones del terreno.
Para conocer la habilitación progresiva de estos tramos, los usuarios pueden consultar las actualizaciones en tiempo real a través de las cuentas oficiales de la Policía de Tránsito en redes sociales (@transitopolicia).
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