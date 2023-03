[VIDEO] Ilusionada viajó a otro país por «el amor de su vida» y terminó vendiendo dulces en semáforos

En TikTok se viralizó la historia de una mujer llamada Fabi Urbinan, de nacionalidad venezolana que viajó hasta Ecuador con su hija para poder encontrarse con el que ella juraba era el amor de su vida y a quien conoció por medio de Facebook. Pero este sueño romántico, se le volvió una pesadilla.

Esto inició cuando conoció a un hombre a través de las redes sociales, por medio de las constantes y lindas conversaciones, convenció a la mujer de irse a vivir a su país con su hija, pues le aseguró que él iba a costear los boletos de avión y la estadía; sin embargo, cuando decidió viajar, se llevó el mayor desplante de su vida.

Pero, cuando llegó a la terminal de transporte, este ecuatoriano no se sintió a gusto con el aspecto físico de la mujer y aseguraba que ni era la misma que había visto en fotos por lo que le terminó de inmediato y quedó abandonada en Ecuador.

“Él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me vio personalmente me dijo que no era la persona que había visto por fotos, no le gusté absolutamente nada, me botó y me quedé en la calle”, Relata mujer

Además, en el video, el cual fue publicado a través de TikTok por el usuario Kevin Nasevilla, se ve el desenlace de la triste historia de la mujer venezolana, ya que, según ella, terminó vendiendo dulces en los semáforos para poder sobrevivir y así volver a su país.

Incluso, después de que el video se hiciera viral, el usuario que subió el video aseguró que tanto él como la mujer venezolana empezaron a recibir amenazas del supuesto hombre que la contactó por redes.

Gracias al video publicado en redes, la joven madre empezó a recibir mercados y donaciones mientras recolecta el dinero para volver a su país.

