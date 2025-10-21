Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El hombre viajaba con un hijo con el propósito de visitar a una hija residente en la capital antioqueña. Sin embargo, el encuentro familiar nunca pudo concretarse. El deceso se confirmó en el momento del desembarque. Al llegar a la terminal, su hijo intentó despertarlo

Viaje familiar terminó en tragedia: llegaba a Medellín a visitar a su hija y se murió en el bus

Minuto30.com .- Un viaje familiar con destino a Medellín terminó en tragedia en la Terminal del Norte, donde un hombre de 60 años, oriundo de Purificación (Tolima), falleció al arribar a la ciudad. El lamentable suceso ocurrió en la plataforma de ingreso de buses intermunicipales de una de las Terminales de Transporte de Medellín.

La víctima, viajaba en compañía de su hijo, procedentes del departamento del Cesar, con el propósito de visitar a una hija residente en la capital antioqueña. Sin embargo, el encuentro familiar nunca pudo concretarse.

El deceso se confirmó en el momento del desembarque. Al llegar a la terminal, su hijo intentó despertarlo, pues venía dormido durante el trayecto, pero el hombre no respondió al llamado, alertando de inmediato a las autoridades de la terminal.

Pese a los esfuerzos, no pudo ser reanimado. Personal méidco atendió la emergencia e iniciaron las maniobras de reanimación, pero lamentablemente fue imposible salvar su vida.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Su muerte quedó por establecer

Aquí más Noticias de Medellín