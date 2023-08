FOTOS. Por derrumbe quedó bloqueada la vía Villavicencio-Bogotá

En la mañana de este viernes 18 de agosto, la vía Villavicencio-Bogotá tiene cierre total por caída de material en el k58+600 paso urbano de Guayabetal ocupando los dos carriles.

La vía está cerrada luego de que durante el día de ayer jueves 17 de agosto un fuerte temblor de 6.1 grados sobre la escala de Richter, ocasionó algunos movimientos en masa en diferentes puntos del corredor vía.

Además, durante la madrugada de este viernes se produjo un fuerte derrumbe.

“Cierre total de vía por caída de material en el k58+600 paso urbano de Guayabetal ocupando los dos carriles. Por tal razón, se activaron los puntos de control en la vía y en el K0+000 en Bogotá y en Villavicencio k83+000. No se tiene aún tiempo de apertura”, dijo Coviandinas, Concesionaria Vial Andina encargada de la administración, operacional y mantenimiento de esta vía.

(7:30 am) *Atención* No se tiene hora y fecha de apertura al tráfico vehícular por la magnitud del derrumbe especialmente en Guayabetal. Si usted no ha iniciado su viaje, le recomendamos abstenerse de salir para que no quede en los trancones por los puntos de control.Esté atento! pic.twitter.com/QCKTpLrJa4

— Coviandina (@CoviandinaSAS) August 18, 2023