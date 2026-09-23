Vía libre judicial: El presidente puede seguir «andando entre las bolsas» de delincuentes abatidos tras fallo de tutela

Resumen: El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá desestimó las pretensiones al concluir que los accionantes no lograron demostrar una afectación directa a sus derechos fundamentales

Minuto30.com .- Un juez de la capital del país falló a favor de la Presidencia de la República al negar una acción de tutela que buscaba prohibir la difusión de imágenes explícitas sobre los resultados operacionales de la Fuerza Pública, habilitando nuevamente la publicación de fotografías que muestran a delincuentes dados de baja y cuerpos en bolsas.

De acuerdo con la decisión judicial que resolvió el debate sobre estas controvertidas publicaciones, los detalles del caso son los siguientes:

La acción judicial: La tutela había sido interpuesta por el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz. Ambos buscaban prohibir de manera permanente la exhibición de estas imágenes en las cuentas oficiales del Gobierno, argumentando una molestia generalizada por el nivel de exposición de las mismas.

El fallo del juez: El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá desestimó las pretensiones al concluir que los accionantes no lograron demostrar una afectación directa a sus derechos fundamentales. Adicionalmente, el togado señaló que los demandantes se quedaron cortos en la evidencia y no demostraron tener ningún tipo de vínculo con los sujetos fallecidos en los operativos.

Se levanta la restricción: Con esta decisión de fondo, se revoca la medida que ordenaba suspender temporalmente la divulgación de este material. En consecuencia, el Gobierno podrá volver a presentar las imágenes de los resultados militares, incluyendo los registros en los que se observa al jefe de Estado caminando junto a las bolsas.

El fallo respalda la política de comunicación de la Presidencia frente a los resultados de la ofensiva contra los grupos armados y las estructuras criminales en el país.