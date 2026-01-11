¡VÍA LIBRE! Habilitan por completo la autopista Medellín Bogotá por caño Alegre

Menú Últimas noticias
    Buenas noticias para los viajeros

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Buenas noticias para los viajeros; El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) confirmó la apertura total en ambos sentidos de la vía Santuario – Caño Alegre, luego de finalizar con éxito las labores de mantenimiento y remoción

    Minuto30.com .- Buenas noticias para los viajeros; El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) confirmó la apertura total en ambos sentidos de la vía Santuario – Caño Alegre, luego de finalizar con éxito las labores de mantenimiento y remoción de material que se venían adelantando en la zona.

    Desde las 3:30 p. m. de este domingo 11 de enero, el tránsito fluye sin restricciones en el tramo comprendido entre el PR 37+000 y el PR 41+000, sector conocido como La Granja.

    Detalles de la apertura: Paso habilitado en ambos sentidos, y de momento no se reportan incidentes ni material en la vía a esta hora.

    Trabajos realizados: El personal de INVIAS culminó de manera segura la remoción de material rocoso que amenazaba la estabilidad del sector.

    Recomendaciones para los conductores

    Aunque la vía está totalmente operativa, las autoridades de tránsito recomiendan:

    Conducir con precaución: Especialmente ante posibles cambios climáticos que puedan afectar la visibilidad o el estado del asfalto.

    Respetar la señalización: Atender las indicaciones de las autoridades que permanecen en el corredor vial para garantizar la seguridad.

    Revisión técnica: Asegurarse de que el vehículo esté en óptimas condiciones antes de iniciar el descenso hacia el Magdalena Medio.

    La reapertura de este tramo es fundamental para descongestionar el tráfico de carga y pasajeros que conecta al centro del país con la capital antioqueña en este cierre de semana.

