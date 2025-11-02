¡Vía DEA Airlines! Colombia extraditó a Estados Unidos a nueve narcos

Resumen: La Policía Nacional enfatizó que estos resultados subrayan el valor de la cooperación internacional con INTERPOL

Minuto30.com .- La Policía de Colombia, en un contundente operativo de cooperación internacional con INTERPOL Colombia, extraditó a nueve ciudadanos colombianos que eran requeridos por los Estados Unidos. Las entregas se realizaron en las últimas 48 horas, y los individuos enfrentan cargos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Entre los extraditados se destaca la figura de alias “El Negro Frank”, un sujeto de alta relevancia en el crimen organizado transnacional. Este individuo no solo fue el segundo al mando de la estructura del reconocido narcotraficante alias “El Loco Barrera”, sino que también fungió como exintegrante del peligroso grupo delincuencial Los Zetas de México.

La Policía Nacional enfatizó que estos resultados subrayan el valor de la cooperación internacional con INTERPOL. La entidad señaló que este trabajo conjunto es «fundamental para enfrentar el crimen transnacional y fortalecer la seguridad global.»

