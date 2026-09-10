Resumen: El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó un acuerdo con la Nación y la Alcaldía de Medellín para terminar la vía Gonzalo Mejía Trujillo en octubre de 2027. El mandatario departamental celebró el respaldo del nuevo Gobierno frente a los retrasos de la administración anterior.

¡Qué diferencia con el gobierno de De La Espriella! Gobernador de Antioquia anuncia plan de aceleración para el Túnel del Toyo

Minuto30.com .- El anhelado sueño de conectar a Antioquia con el mar de Urabá tiene una nueva y definitiva fecha en el calendario. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este jueves la puesta en marcha de un plan de aceleración conjunto con el Gobierno Nacional y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para entregar la nueva vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo en octubre de 2027.

A través de su cuenta de X, el mandatario departamental celebró el acuerdo y no desaprovechó la oportunidad para marcar un fuerte contraste político entre la actual administración nacional y la de su predecesor.

«¡Qué diferencia!» Con De la Espriella se logra plan de aceleración

Rendón fue enfático en agradecer la disposición del actual jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, lanzando una dura pulla a la gestión del expresidente Gustavo Petro frente a los proyectos de infraestructura del departamento.

¡Qué diferencia trabajar con un Presidente que quiere y respeta a Antioquia! (…) Vamos a recuperar el tiempo perdido por la malquerencia de Petro», sentenció el gobernador en su publicación.

Los detalles del plan de aceleración: Para cumplir con la meta de octubre de 2027, el acuerdo contempla medidas extraordinarias en los frentes de obra:

Trabajo continuo: Se acordó con el contratista encargado adelantar el cronograma trabajando bajo un esquema de 24 horas al día, los 7 días de la semana (24/7).

Fase crítica destrabada: Los esfuerzos inmediatos se concentrarán en la instalación de los equipos electromecánicos de la megaobra, una de las fases más complejas del proyecto.

Articulación institucional: El plan cuenta con el respaldo directo del Ministerio de Transporte, en cabeza de Elsa Noguera, y de Juan Camilo Ostos, director del Instituto Nacional de Vías (Invías).

«El sueño centenario de mis paisanos de llegar al mar de Urabá será una realidad para el progreso de Antioquia y Colombia. ¡Sí era posible!», concluyó Rendón, enviando un mensaje de optimismo frente a una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la región.