Veteranos de la Fuerza Pública convocan a marchas para este 18 de octubre

Veteranos de la Fuerza Pública a través de redes sociales convocaron a marchar el próximo 18 de octubre contra el Gobierno de Petro.

El Foro Ampliado de Reserva Organizada invitaron a los colombianos a marchar por la situación que pasa en el país.

Los veteranos de la Fuerza Pública escribieron en su cuenta de X:

“preocupados por las difíciles situaciones que atraviesa el país, derivado de diversas acciones promovidas por el Gobierno Nacional”.

En donde hicieron un llamado a «veteranos, retirados, reservistas, pensionados del Ministerio de Defensa y víctimas de la fuerza pública dentro del conflicto», para una marcha pacífica.

Según el Foro se planea la marcha para el 18 de octubre a las 11:00 a.m. desde el parque Nacional de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar.

En su mensaje en la red social, comunicaron varias exigencias que le reclamaban al presidente Petro:

@FaromoralRa convoca a ciudadanía y #Veteranos Fuerza Pública a marcha pacífica el miércoles #18DeOctubre.

Respeto a libertad de prensa, respaldo a institucionalidad, no reformas absolutistas, garantías electorales, no al proselitismo y no más soldados y policías asesinados… pic.twitter.com/OgKBxoAcYt

— ACORE (@acorecolombia) October 3, 2023