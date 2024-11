Un vestido meme de los Emmys generó comparaciones con “posit notas adhesivas” y más fue tendencia en la edición 2024.

Sin contar que esta vez el backing de Fox en los Premios Emmy se volvio enemigo de los actores. Internautas no perdonaron el vestido que lució la actriz de origen puertorriqueño Aubrey Plaza, quien estaba Nominada a Mejor Actriz por la serie Whie “Lotus”. Las fotos del vestido amarillo diseñado por Loewe, fuero la comidilla. Cuya descripción en un tono crema de mantequilla, se complementaba con una blusa de corte cuadrado que era asegurada con una aguja de coser gigante y una falda era de silueta más ajustada y recta”. De allí que internautas, compararon con “posit notas adhesivas y hasta laminas de queso o lonchitas” como se llaman en Colombia.

Entre los memes que generó su vestido se destacó el que referenciaba a “Carey Bradshaw en el show Sex and City “con las palabras que escribió uno de sus novios al terminar con ella.

En las listas pendientes del día «desayunar, editar fotos, matar, dormir» del vestido meme de Aubrey Plaza.

Aubrey Plaza seen at The Emmys wearing my To do list ?! pic.twitter.com/ohjUIIUG8E

— Gabs (@Gxbriellemxry) January 16, 2024