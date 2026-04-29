Resumen: De acuerdo con los testimonios recopilados en la zona, el silencio de la noche se vio interrumpido sobre las 9:30 p.m., cuando los lugareños se percataron de un cuerpo

¡Vestida de negro y sin documentos! Mujer muerta fue abandonada en zona rural San Pedro de los Milagros

Minuto30.com .- En las últimas horas, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer joven, el cual fue abandonado a un costado de la vía en zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros. Hasta el momento, la identidad de la víctima es un completo misterio.

Este macabro hallazgo hoy tiene consternados a los habitantes del sector y a las autoridades trabajando para esclarecer los móviles del crimen.

Disparos en la oscuridad: Así fue el hallazgo

De acuerdo con los testimonios recopilados en la zona, el silencio de la noche se vio interrumpido sobre las 9:30 p.m., cuando los lugareños se percataron de un cuerpo en la carretera en la vereda Ovejas, perteneciente al municipio de San Pedro de Los Milagros.

Fue media hora después, cerca de las 10:00 p.m., cuando habitantes del sector que transitaban por la zona se toparon con la trágica escena: el cuerpo sin vida de una persona yacía tendido al costado izquierdo de la calzada, justo en el punto donde finaliza la vía pavimentada. De inmediato, alertaron a la estación de Policía.

Se busca establecer su identidad

Una vez en el lugar, los uniformados procedieron a acordonar la escena del crimen para permitir que los peritos judiciales adelantaran las respectivas labores de inspección técnica al cadáver. En el sitio se confirmó que el deceso se produjo por impactos de arma de fuego.

Al no portar documentos, la mujer fue ingresada a Medicina Legal como Cuerpo No Identificado. Tetigos dieron algunas características físicas y prendas de vestir, que podrían ayudar a dar con su identidad;

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Sexo: Femenino.

Edad aproximada: Entre 25 y 30 años.

Prendas de vestir: Llevaba puesta una gorra negra, un buzo de color oscuro y una sudadera negra con rayas blancas a los lados.

Autoridades abrieron una investigación para determinar si la joven era habitante de la zona o si fue llevada hasta ese punto despoblado únicamente para ser asesinada, así como para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre.